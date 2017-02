HTC One X10 apare în fotografii pe internet înainte de debutul oficial - go4it.ro

Circulă de mai multe luni pe internet zvonuri despre un nou smartphone HTC mid-range din gama One X, însă abia acum vedem primele imagini neoficiale cu dispozitivul. Modelul One X10 pare să continue tradiţia lui One X9, oferind construcţie premium şi hardware de medie, într-un corp de dimensiuni mari, ca o alternativă la modelele flagship HTC U Ultra şi U Play, lansate la începutul acestui an. Design-nul nu urmează însă seria nouă de smartphone-uri ale HTC, însă nici nu pare să împrumute prea multe elemente de la modelul precedent.

http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/htc-one-x10-apare-in-fotografii-pe-internet-inainte-de-debutul-oficial-16166956/