Huawei P8 Lite 2017 va fi vândut şi sub numele „Nova Lite” - go4it.ro

Huawei pare să aibă o strategie foarte ciudată pentru smartphone-ul lansat iniţial sub numele P8 Lite (2017). Acesta a apărut deja în câteva imagini pe internet sub brandul Honor 8 Lite, fără să vină şi cu o diferenţă la capitolul hardware, iar acum se pare că va mai purta un al treilea nume în alte regiuni. Huawei va promova acest model sub brandul „nova lite” pe anumite pieţe, păstrând în continuare designul şi hardware-ul intern neschimbat.

http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/huawei-p8-lite-2017-va-fi-vandut-si-sub-numele-nova-lite-16153882/