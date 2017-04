Ultimele cifre raportate de BNR si INS arata o crestere inca puternica a consumului si o accelerare a inflatiei, in timp ce castigul salarial mediu net a cunoscut un avans puternic in februarie comparativ cu luna similara din 2016, de aproape 15%. In infograficul de mai jos gasiti cele mai importante cifre care conteaza in economie.