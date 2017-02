Inteligenta artificiala este din ce in ce mai probabil sa fie vestitoarea unei noi revolutii tehnologice. Cand se dezvolta pana in punctul in care este capabila sa invete si chiar sa "simta" fara a fi umana, atunci tot ceea ce stim se va schimba, aproape peste noapte, potrivit iflscience.com

http://economie.hotnews.ro/stiri-it-21609497-inteligenta-artificiala-google-deepmind-intelege-beneficiile-tradarii.htm