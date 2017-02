Compania romaneasca de IT Qubiz, cu birouri in Oradea si Cluj- Napoca, s-a calificat in finala European Business Awards, cea mai mare competitie de business europeana. Qubiz a ajuns in faza finala a competitiei dupa o etapa de selectie in care s-au inscris un total de peste 32.000 de companii, din 34 de tari europene.

http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/208177/it-istii-romani-de-la-qubiz-in-finala-celei-mai-mari-competitii-de-business-din-europa.html