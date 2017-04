Industria tehnologiei este unul dintre domeniile care atrage, de cativa ani, un numar important de investitori straini in tara noastra, ceea ce a dus la o crestere spectaculoasa a numarului celor care lucreaza in acest sector, precum si a castigurilor angajatilor, specialistii din IT castigand peste dublul mediei nationale. Iar perspectivele in domeniul IT-ului sunt dintre cele mai optimiste, in contextul in care o multime de investitori sunt inca cu ochii pe tara noastra.