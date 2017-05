A lasat mediul corporatist din Bucuresti pentru a lansa propria afacere in comunicare in Sibiu: Investitiile in social media cresc de la an la an - Wall-Street

Amalia Picu a ales in urma cu doi ani sa renunte la mediul corporatist si sa isi indeplineasca un vis din liceu, acela de a construi ceva „mare” acasa, in Transilvania. Astfel, cu opt ani de experienta in zona comunicarii de brand, a relatiilor publice si a consultantei in comunicare a decis sa lase Bucurestiul, acest „El Dorado” in marketing, pentru „un nou-nascut in domeniu”, respectiv Sibiu.

