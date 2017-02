Lenovo Group raporteaza in al treilea trimestru fiscal, incheiat la 31 decembrie 2016, venituri de 12,2 miliarde dolari, in crestere cu 6% comparativ cu perioada similara din 2015, si profit operational in valoare de 138 milioane dolari, redus cu 64% in termeni anuali. La data de 31 decembrie 2016, Lenovo dispune de suma neta de 155 milioane dolari.