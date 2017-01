Livrarile de PC-uri au inregistrat al cincilea an consecutiv de scadere - hotnews.ro

Daca in 2011 livrarile de laptop-uri si desktop-uri treceau de 360 milioane unitati in lume, anul trecut au coborat la sub 270 milioane unitati, arata datele IDC si \Gartner, citate de AFP. Desi in domeniul PC-urilor s-au facut progrese tehnologice, acestea nu au fost suficiente pentru a duce piata pe plus. Un alt aspect tine de faptul ca multi sunt multumiti cu ce poate face un smartphone, astfel ca nu mai vad nevoia de a-si lua PC.

http://economie.hotnews.ro/stiri-it-21528423-livrarile-uri-inregistrat-cincilea-consecutiv-scadere.htm