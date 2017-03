Logitech își doboară propriul record, câștigând nouă premii la iF DESIGN AWARDS 2017 - agora.ro

Logitech a obținut nouă premii prestigioase în cadrul iF DESIGN AWARDS 2017. Acesta este cel de-al șaptelea an consecutiv în care asociația iF recunoaște meritele Logitech în design. Totalul premiilor de anul acesta reprezintă un nou record pentru Logitech. iF DESIGN AWARDS a premiat Logitech atât pentru designul de produs din mai multe categorii cât și pentru brand identity și product packaging.

