Mai multe companii de gazduire internet cer consultare publica inainte de introducerea unui tarif de inregistrare si mentenanta pe 5 ani pentru domeniile .ro - hotnews.ro

Cine va dori sa-si cumpere un nume de domeniu .ro incepand cu data de 1 iulie 2017 ar trebui sa plateasca un tarif unic de inregistrare si mentenanta de 39 euro + TVA pentru o perioada de 5 ani, iar dupa expirarea perioadei de 5 ani, ar avea de platit un tarif anual de mentenanta de 7,8 euro + TVA, conform propunerilor care ar fi fost facute in aceasta luna de catre RoTLD, serviciul de administrare de domenii .ro, atentioneaza intr-o scrisoare publica mai multe companii de web-hosting, care sustin ca o astfel de masura este neobisnuita in industrie si ar face mai putin accesibile domeniile .ro. Semnatarii sustin introducerea unei taxe anuale de mentenanta, dar care sa fie platita pe 1 an, nu pe 5 ani, si cer consultare publica.

