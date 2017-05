Marian Ignat, BCR: “in 2017, serviciul de mobile banking a crescut cu peste 10000 de utilizatori pe luna” - nocash.info.ro

Banca Comerciala Romana (BCR) atrage, in fiecare luna, aproximativ 10.000 de clienti de mobile banking si deruleaza programe de educatie financiara in acest scop. Cu toate acestea, sucursala bancara va ramane, cel putin pe termen mediu, principalul canal de vanzare pentru banci, a declarat Marian Ignat (foto), Executive Director, Digital Banking Division, BCR – in cadrul conferintei Future Banking, organizata de wall-street.ro.

