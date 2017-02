Microsoft conduce în raportul Gartner Magic Quadrant pentru soluțiile de business intelligence (BI) și platformele de analiză de date (Advanced Analytics Platforms) - agora.ro

Microsoft anunță astăzi că a obținut pentru al doilea an consecutiv cea mai bună poziție pe axa viziunii (completeness of vision), în cadrul sectorului liderilor din raportul de business intelligence și platformele de analiză de date Magic Quadrant 2017, realizat de Gartner. De asemenea, este al zecelea an consecutiv în care Microsoft a fost poziționat ca unul dintre liderii domeniului în acest raport.

http://www.agora.ro/stire/microsoft-conduce-raportul-gartner-magic-quadrant-pentru-solu-iile-de-business-intelligence-bi