Microsoft va lansa in acest an doua update-uri majore pentru Windows 10 - hotnews.ro

Microsoft a confirmat ca, in contradictie cu planul initial, in acest an va lansa doua upgrade-uri importante pentru sistemul sau de operare, Windows 10, informeaza News.ro. Primul update va fi lansat in primavara, iar cel de-al doilea, confirmat acum, isi va face aparitia spre final de an. Conform datelor StatCounter, Windows 10 are 33% din piata mondiala, timp ce Windows 7 are 47%. In Romania, Windows 10 are 28% din piata.

http://economie.hotnews.ro/stiri-it-21626399-microsoft-lansa-acest-doua-update-uri-majore-pentru-windows-10.htm