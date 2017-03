Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu: Vrem sa construim un cloud guvernamental care sa centralizeze toata infrastructura si aplicatiile IT ale statului - hotnews.ro

"Problema in momentul de fata in administratia publica este ca salariile pentru zona IT sunt mici, oamenii sunt foarte putini, sistemele IT sunt foarte costisitoare si descentralizate - fiecare institutie are serverele si sistemele ei - si atunci costurile de intretinere si operare sunt foarte mari" a declarat marti ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu. Ce solutie propune acesta? Crearea in parteneriat public-privat a unei infrastructuri de tip cloud care sa centralizeze toate serverele si sistemele IT pe care Guvernul le foloseste pentru a interactiona cu cetatenii si a furniza servicii publice. Deocamdata nu stim costurile.

