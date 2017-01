Modelele Huawei P10 ar putea fi lansate în martie sau aprilie - go4it.ro

Huawei este deja unul dintre giganţii de pe piaţa de smartphone-uri, depăşind în ultimii câţiva ani majoritatea producătorilor „cu tradiţie” în vânzări la nivel mondial, atât pe segmentele low to mid-range, cât şi la categoria de dispozitive premium. Huawei P9 şi P9 Plus au reprezentat un succes enorm pentru companie, atingând vânzări de peste 10 milioane, iar următoarea generaţie flagship a companiei are deja o fereastră de lansare stabilită, confirmată chair de CEO-ul companiei, Yu Chengdong.

