Philips X818 – baterie de 3.900 mAh, ecran de 5,5”, tehnologie SoftBlue si carcasa antimicrobiana - agora.ro

China Electronics Corporation lanseaza in Romania Philips X818, modelul fiind disponibil, la precomanda, in oferta Digi Mobil. Philips X818 este un smartphone dual SIM, cu procesor octa core helio P10 pe 64 de biti, de 2.0 GHz si o memorie interna de 3GB RAM si 32GB ROM*. Smartphone-ul are un slot pentru carduri de memorie de pana la 128GB.** Terminalul ruleaza Android 6.0 Marshmallow si este compatibil cu tehnologia 4G, atat de tip FDD-LTE, cat si TDD-LTE.

http://www.agora.ro/stire/philips-x818-baterie-de-3900-mah-ecran-de-55-tehnologie-softblue-si-carcasa-antimicrobiana