Piata de training, in 2017: ce tendinte se vor contura in companiile care investesc in dezvoltarea oamenilor - Wall-Street

Industria trainingului este pe val in ultimii ani, pentru ca tot mai multe companii au inteles ca doar cu o resursa umana pregatita pot evolua. Tendintele anului 2017 se contureaza in continuare in jurul intaririi competentetelor tehnice, insa un accent din ce in ce mai important se pune pe dezvoltarea personala, potrivit celor mai importanti actori din piata de profil consultati de wall-street.ro.

http://www.wall-street.ro/articol/Careers/205902/piata-de-training-in-2017-ce-tendinte-se-vor-contura-in-companiile-care-investesc-in-dezvoltarea-oamenilor.html