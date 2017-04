Platesti cu Mastercard? UPC iti reduce factura - Wall-Street

Mastercard, operator de retele de procesare a platilor, in parteneriat cu UPC, lanseaza campania “Plateste in My UPC cu Mastercard sau Maestro”, prin care incurajeaza platile electronice ale facturilor. Pentru prima factura platita prin intermediul contului My UPC cu un card Mastercard sau Maestro, clientii UPC sunt rasplatiti cu 10% din valoarea totala a facturii. De asemenea, cei care isi activeaza optiunea “Pay on time”, inregistrandu-si cardul in sistemul de plati recurente, vor beneficia de 10% din valoarea totala a primelor 3 facturi automate.

