Platforma Ghiseul.ro a inregistrat un avans de 260% al numarului de utilizatori in primele trei luni - Wall-Street

Portalul Ghiseul.ro, pe care functioneaza Sistemul National Electronic de Plati (SNEP), administrat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), a inregistrat un avans de 260% al utilizatorilor in primele trei luni ale acestui an, fata de primele trei luni ale anului trecut, pana la 223.000, si ar putea ajunge la 500.000 de utilizatori pana la finalul anului, potrivit datelor prezentate in cadrul conferintei ”EU platesc cu cardul”, organizata de BankingNews.

http://www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/209550/platforma-ghiseul-ro-a-inregistrat-un-avans-de-260-al-numarului-de-utilizatori-in-primele-trei-luni.html