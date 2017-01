Premierul Sorin Grindeanu: S-a deblocat plata online a taxelor şi impozitelor datorate ANAF - hotnews.ro

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca plata taxelor si impozitelor datorate ANAF se pot face online, dupa ce in cursul zilei de miercuri si in dimineata zilei de joi platforma a fost nefunctionala, informeaza Mediafax. La randul sau, ministrului Finantelor Publice, Viorel Stefan, a explicat ca 'a fost o incercare de upgradare a sistemului. Versiunea noua in faza de teste a functionat. Operational s-a blocat, s-a intervenit. Acum jumatate de ora, o ora (...) s-au reluat platile pe versiunea veche de program', potrivit Agerpres.

http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21528816-premierul-sorin-grindeanu-deblocat-plata-online-taxelor-impozitelor-datorate-anaf.htm