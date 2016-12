Prima strada solara din lume a fost data in functiune joi in Normandia, in nord-estul Frantei, cu o tehnologie aflata inca in faza de testare prin care un kilometru de drum a fost pavat cu panouri solare deosebit de solide.

