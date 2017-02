Grupul Pro TV, parte a CME (Central European Media Enterprises Ltd.) si care detine pe plan local sapte televiziuni - Pro TV, Acasa, Acasa GOLD, Pro Cinema, Sport.ro, MTV Romania si Pro TV International- a obtinut in 2016 venituri nete in valoare de 172,9 milioane de dolari, in crestere cu 11,3% fata de anul trecut.

