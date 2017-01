Peste 6,2 milioane de contracte de munca sunt active in Romania, in crestere usoara fata de anul trecut, iar cateva domenii domina piata locala a muncii. Astfel, in timp ce primele cinci sectoare au peste un milion de romani, 260.000 de persoane doar in domeniul comertului, ultimele 10 nu reusesc sa stranga mai mult de cateva zeci de oameni, potrivit datelor furnizate de Inspectia Muncii.