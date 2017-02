RAPORT EXTERN Situatia din TVR este in continuare critica / Eliminarea taxei TV - o decizie nefericita / Televiziunea publica are nevoie ca de aer de schimbari legislative si de reforma interna - hotnews.ro

Televiziunea publica, cu datorii foarte mari, cu investitii in programe si o cota de piata in cadere libera, are probleme grave pe toate palierele si are sansa sa isi revina doar daca decidentii politici accepta masuri de reforma in plan financiar, legislativ si organizatoric, reiese dintr-un raport international privind situatia din TVR, prezentat marti. Eliminarea taxei TV nu e vazuta deloc bine in documentul prezentat de sefa institutiei, Irina Radu, si reprezentanti ai European Broadcasting Union (EBU), for ce reuneste televiziunile si radiourile publice din Europa.

http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-21625076-raport-extern-situatia-din-tvr-este-continuare-critica-eliminarea-taxei-decizie-nefericita-televiziunea-publica-are-nevoie-aer-schimbari-legislative-reforma-interna.htm