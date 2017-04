Reactia Presedintiei dupa ce Klaus Iohannis a fost eliminat prin Ordonanta de Urgenta din procedura de numire a conducerii ANCOM: Nu este un mod transparent si responsabil de a guverna si de a te raporta la cetatenii acestei tari - hotnews.ro

​Presedintia a criticat vineri modul in care Guvernul Grindeanu a eliminat prin Ordonanta de Urgenta rolul presedintelui Klaus Iohannis in numirea conducerii ANCOM, arbitrul telecom care gestioneaza o piata de aproape patru miliarde de euro. "Problema nu este ca vor numi pe altcineva, ci modul in care au decis sa faca aceste modificari, o modalitate lipsita de transparenta, prin aceeasi procedura pe care am mai vazut-o deja - pur si simplu lansarea pe ordinea de zi (n.a a sedintei de Guvern) a unui nou punct, tratat foarte rapid in procedura de urgenta, ceea ce nu este o chestiune transparenta, nu este un mod responsabil de a guverna si de a te raporta la cetatenii acestei tari care asteapta de la autoritatile statului tocmai un mod corect si transparent de actiune", a declarat vineri Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al Presedintelui Iohannis.

