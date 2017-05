Prin dezvoltarea cu succes a portofoliului si prin strategia de vanzari, Grupul ELKO – distribuitor de produse si solutii IT – a inregistrat crestere in regiunea in care activeaza, cu o majorare a cifrei de afaceri de 15.5% si profit auditat de 8.5 milioane USD (7.7 milioane EUR).

http://www.clubitc.ro/2017/05/03/rezultatele-financiare-elko-grup-pentru-2016/