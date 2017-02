România are cele mai mici costuri cu forţa de muncă din IT din UE: cei mai mulţi programatori "costă" sub 20 de dolari/oră. „În România forţa de muncă calificată în IT este mai ieftină decât în alte ţări, pentru că şi costul vieţii este mai redus” - ZF

Post date: 20.02.2017