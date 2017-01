Romanii au o felie mai mica de 10% din tranzactiile de M&A. Companiile romanesti mai mari sunt inghitite tot de straini - Wall-Street

Companiile romanesti realizeaza mai putin de 10% din tranzactiile mai mari de 5 milioane de euro de pe piata locala de M&A (fuziuni si achizitii), ceea ce inseamna ca business-urile de anvergura ceva mai mare dezvoltate local, inclusiv cele ale unor antreprenori romani, sunt cumparate in proportie covarsitoare de straini. Principalul motiv ar fi ca in Romania exista inca o lipsa semnificativa a capitalului autohton, afirma Ioana Filipescu, partener consultanta in fuziuni si achizitii.