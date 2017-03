Rovinietele online – de la start-up la afaceri de 41 de milioane de euro - Capital

In urma cu zece ani, doi antreprenori din Cluj au avut o idee inovatoare: comercializarea rovinietelor in mediul online, cu scopul de a face viata soferilor romani mai usoara. In acea perioada, rovinietele erau comercializate sub forma unor stickere ce puteau fi lipite pe parbrizul automobilului. Cei doi antreprenori au sesizat faptul ca punctele de distributie nu erau suficiente si, de multe ori, nu erau accesibile pentru utilizatorii de autovehicule.

