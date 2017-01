Samsung anunta fonduri de 150 mil. $ disponibile pentru startup-urile care dezvolta produse din zona tehnologiilor emergente - Wall-Street

Samsung NEXT (cunoscut anterior sub numele Samsung Global Innovation Center) a anuntat lansarea Samsung NEXT Fund, un fond de investitii de tip venture capital de 150 de milioane de dolari, care are ca scop sa ofere mai mult suport la nivel global pentru startup-uri aflate la inceput de drum care au ca obiectiv principal inovarea in zona de servicii si software. Fondul permite Samsung sa dezvolte platforma sa globala pentru a da posibilitatea antreprenorilor sa acceseze finantare, resurse si un grad mare de expertiza in domeniu.

