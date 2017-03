Scadere fara precedent a retelei nationale de ATM-uri - nocash.info.ro

Reteaua nationala de acceptare a cardurilor a depasit 173.000 de terminale la sfarsitul anului trecut, in crestere cu 10% fata de decembrie 2015, potrivit datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei. Cresterea a fost insa exclusiv pe seama terminalelor POS intrucat reteaua de ATM-uri s-a redus semnificativ – pentru prima oara in 20 de ani. Comprimarea retelei s-a produs in ultimul trimestru al anului trecut cand s-a consemnat scoaterea din uz a 540 ATM-uri - aproximativ 5% din total retea.

