Seful Fujitsu: Ce vor retailerii de la companii tech si cum poti economisi - Wall-Street

Retailerii sunt interesati, in prezent, de a imbunatati experienta de cumparare, fiind un factor clar de diferentiere, in timp ce a doua componenta este eficienta operationala. Pretul nu prea mai conteaaza, spune Gabriel Pavel, country sales director pentru Fujitsu Romania. Ce solutii are compania pentru retailul romanesc, dar si cum evolueaza business-ul de cloud si tech in tara, afla din interviul de mai jos cu Gabriel.

