Servicii publice online nefunctionale, in mijlocul zilei, din cauza unor lucrari de mentenanta: Site-ul ANAF este momentan nefunctional/O situatie similara a fost pe 29 aprilie si la Ghiseul.ro - platforma de plati online a taxelor, impozitelor si amenzi

​Site-ul ANAF este in prezent nefunctional, fiind afisat mesajul 'lucrare de mentenanta'. HotNews.ro a solicitat Fiscului sa precizeze de ce se fac lucrari de mentenanta in timpul zilei, afectand serviciile publice electronice catre populatie, precum si daca a fost facut anterior un anunt in acest sens in care sa se precizeze eventual si perioada de timp in care site-ul Agentiei va fi nefunctional. Cazul ANAF nu este singular. Sambata, 20 aprilie, in mijlocul zilei, Ghiseul.ro - platforma de plata online cu cardul a taxelor, impozitelor si amenzilor auto - a fost nefunctional zeci de minute din cauza unor lucrari de mentenanta.

