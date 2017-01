Serviciul apel Wi-Fi de la Orange, acum disponibil și pentru iPhone - efinance.ro

Orange continuă să pună la dispoziția clienților săi tehnologii în premieră în România, oferind în teste serviciul apel Wi-Fi și pentru smartphone-urile din gama Apple. Pentru a completa experiența în cea mai bună rețea, apelul le oferă utilizatorilor servicii de voce incomparabile în interiorul clădirilor.

După ce, la finalul anului 2015, Orange lansa serviciul în teste pentru o gamă limitată de smartphone-uri, acum și clienții care folosesc terminale iPhone au posibilitatea de a se bucura de acces la serviciile de voce chiar și atunci când nu au semnal de rețea pe telefon. Astfel, serviciul poate fi utilizat de astăzi împreună cu iPhone 5c, Iphone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 și iPhone 7 Plus.

