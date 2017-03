Studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti vor putea urma un stagiu de pregatire in inginerie aerospatiala - Wall-Street

Studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti vor putea urma un stagiu de pregatire in inginerie aerospatiala, care le-ar putea permite sa se angajeze in orice companie de profil din lume. Universitatea va semna un parteneriat cu Fokker Engineering, filiala din Romania a companiei olandeze Fokker, recunoscuta ca lider mondial in domeniu, in urma caruia studentii vor urma stagiul de pregatire, timp de 10 saptamani, la finalul caruia vor primi un atestat.

http://www.wall-street.ro/articol/Careers/208424/studentii-universitatii-politehnica-din-bucuresti-vor-putea-urma-un-stagiu-de-pregatire-in-inginerie-aerospatiala.html