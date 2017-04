Companiile cu activitate pe piata locala vor majora salarii angajatilor si in acest an, pastrand astfel trendul de anul trecut, valoarea medie fiind de 4%. Campioane in 2017 vor fi IT-ul, farma si industria, potrivit previziunilor unui studiu realizat de compania Mercer.

