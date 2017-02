Telekom aprinde magia la UNTOLD. Pentru al doilea an consecutiv, scena Galaxy by Telekom va vibra pe ritmurile celor mai cunoscuţi artişti tehno din lume - agora.ro

Telekom Romania duce mai departe povestea UNTOLD şi anunţă susţinerea celui mai mare festival de muzică din Europa, pentru al doilea an consecutiv. Astfel, în perioda 3-6 august, la Cluj Arena, scena Galaxy by Telekom va fi animată de artişti internaţionali de renume: Dubfire, Jamie Jones, Sven Vath, Loco Dice, Chris Liebing și Solomun - un lineup care o să evidenţieze magia fenomenului UNTOLD şi o să electrizeze scena Galaxy by Telekom.

http://www.agora.ro/stire/telekom-aprinde-magia-la-untold-pentru-al-doilea-consecutiv-scena-galaxy-telekom-va-vibra-pe-r