Ca in fiecare an, un numar impresionant de device-uri au fost lansate in 2016 – si, cu o parte dintre ele, am apucat sa si petrecem timp, pentru a le testa. De la telefoane super puternice, pana la VR sau drone, iata sapte dintre cele mai interesante gadget-uri si tehnologii ale anului.

http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/205797/top-7-tehnologii-din-2016-drone-care-se-indoaie-autonomie-mai-mare-la-device-uri.html