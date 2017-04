Tribunalul Prahova a admis deschiderea procedurii de insolventa a Teamnet International, fosta firma a lui Sebastian Ghita/Teamnet mai are de achitat credite in valoare de 76 milioane de lei - hotnews.ro

Teamnet International, companie fondata de urmaritul international Sebastian Ghita, s-a cerut in insolventa in 20 martie 2017, precizand ca 'se afla in imposibilitatea de a achita la termenele scadente obligatiile pe care le are', iar pe 27 martie 2017, judecatorul sindic Liliana Stefuc de la Tribunalul Prahova i-a admis cererea si a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa, informeaza Supervizor.ro. In documentatia depusa la dosar, debitoarea spune ca 'a contractat o serie de credite necesare desfasurarii activitatii normale a activitatii si dezvoltarii, din care mai are de achitat suma de 76 milioane lei, ceea ce conduce in prezent la existenta unui grad de indatorare destul de mare'.

