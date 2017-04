Unul din trei europeni vrea o societate fara bani cash. Dar peste jumatate dintre respondenti (57%) tin in portofel echivalentul a 40 de euro iar 82% au folosit bancnote in ultimele trei zile - hotnews.ro

Conform celui mai recent sondaj ING International Survey - O societate fara cash, realizat in perioada 7-27 februarie 2017, care a chestionat aproape 15.000 de persoane din 15 tari, unul din cinci europeni (21%) arareori poarta la el bancnote sau monede, in timp ce o treime (34%) ar alege sa renunte cu totul la cash daca ar avea aceasta optune. In tarile emergente precum Turcia, Polonia si Romania, unde tehnologia digitala de plati nu este atat de avansata, apetitul pentru o viata fara cash este considerabil mai mare (42%, 40%, respectiv 38%). Acest lucru poate sugera ca dezvoltarea tehnologica, dar si confortul pot fi factori importanti in preferintele consumatorilor. Descarca si citeste rezultatele integrale din documentul atasat.

