2016 a fost un an bun pentru operatorul telecom UPC Romania – compania a atras 52.000 de clienti noi, si-a crescut aria de acoperire cu 10% si, per total, a incheiat anul cu 1,29 milioane de clienti. “Trimestrul patru a fost foarte bun si economia in crestere a sprijinit, de asemenea, evolutia companiei”, spune Robert Redeleanu, CEO al companiei.

http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/207943/upc-romania-cel-mai-important-este-dialogul-cu-autoritatile-cu-augustin-jianu.html