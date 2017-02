Valentine’s Day ar putea aduce retailerilor romani vanzari online cu 10-15% mai mici decat anul precedent - nocash.info.ro

Analiza datelor de pe motorul de căutare Google arată că, în ultimii ani, vânzările de Valentine’s Day au crescut, ajungând la un maxim de 10% din totalul pe care comercianții îl încasează cu ocazia sărbătorilor mari de peste an, respectiv Crăciunul și Paștele. Cu toate acestea, sunt analisti care cred ca in acest an vanzarile online ocazionate de aceasta sarbatoare vor fi mai mici decat cele din perioada similara a anului trecut.

http://www.nocash.info.ro/sarbatoarea-de-valentines-day-ar-putea-aduce-retailerilor-romani-vanzari-online-cu-10-15-mai-mici-decat-anul-precedent/