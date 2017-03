Veniturile Telekom Romania au crescut cu 0,1% pana la 985 milioane euro in 2016. Scaderi semnificative pe telefonie mobila si fixa, crestere usoara pe internet - hotnews.ro

​Veniturile grupului de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) au ajuns la 985 milioane euro in 2016, cu 0,1% mai mari decat in 2015, cand veniturile cumulate au fost de 984 milioane euro, dar profitul EBITDA a scazut cu 14,6% (un minus de 30 milioane de euro) pana la 175 milioane de euro, arata datele Deutsche Telekom, actionarul majoritar. Telekom a castigat 8.000 de utilizatori de internet broadband anul trecut, ajungand la 1,194 milioane de utilizatori, in crestere usoara cu 0,7% fata de 2015, insa a pierdut 270.000 de utilizatori de telefonie mobila si 120.000 de clienti de telefonie fixa.

http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21640590-veniturile-telekom-romania-crescut-0-1-pana-985-milioane-euro-2016-scaderi-semnificative-telefonie-mobila-fixa-crestere-usoara-internet.htm